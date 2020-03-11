Турция подтвердила первый случай коронавируса

Турция, имеющая 500-километровую границу с охваченным коронавирусом Ираном, объявила о первом случае заражения COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

"Гражданин мужского пола показал положительный результат на коронавирус вечером", - заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа на пресс-конференции в столице Анкаре.

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Вирус у мужчины подтвердили после возвращения из Европы, добавил министр. Больной полностью изолирован.

"Общее состояние пациента хорошее. Все члены его семьи и те, кто вступал с ним в контакт, находятся под наблюдением", - добавил он.

По словам министра, пациенту поставили ранний диагноз, а "один или несколько случаев коронавируса не следует считать эпидемией".

"Коронавирус не сильнее тех мер, которые мы принимаем. Пациент в карантине не может угрожать обществу", - сказал он, призвав людей по возможности не выезжать за границу.

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В прошлом месяце Турция закрыла границу с Ираном, который сильно пострадал от вируса, и отменила все рейсы в страну.

Напомним, количество жертв заболевания на территории наиболее пострадавшей в Европе Италии по состоянию на вечер 10 марта составляет 631.

Подробнее в статье: "Без свадеб, футбола и туристов: что происходит в изолированной из-за коронавируса Италии".