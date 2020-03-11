Президент Швейцарии прибудет с трехдневным визитом в Украину

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга посетит Украину с первым государственным визитом в конце марта.

Об этом "Европейской правде" стало известно из сообщения посольства Швейцарии.

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По информации дипведомства, визит запланирован на 24-26 марта. Ранее сообщалось, что Соммаруга планирует обсудить в Украине новую программу помощи на следующие четыре года.

Сообщается, что среди прочего президент Швейцарии проведет встречи с представителями медиа и украинских неправительственных организаций. График ее встреч с руководством Украины пока не известен.

Напомним, президент Владимир Зеленский встретился с Соммаруга на форуме в Давосе. На встрече они обсудили продвижение к миру на востоке Украины и вопрос расширения мандата миссии ОБСЕ.