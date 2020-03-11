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Президентка Швейцарії прибуде з триденним візитом в Україну

Середа, 11 березня 2020, 11:27

Президентка Швейцарії Сімонетта Соммаруга відвідає Україну з першим державним візитом наприкінці березня.

Про це "Європейській правді" стало відомо із повідомлення посольства Швейцарії.

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За інформацією дипвідомства, візит заплановано на 24-26 березня. Раніше повідомлялось, що Соммаруга планує обговорити в Україні нову програму допомоги на наступні чотири роки.

Повідомляється, що серед іншого президентка Швейцарії проведе зустрічі з представниками медіа та українських неурядових організацій. Графік її зустрічей з керівництвом України наразі не відомий.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зустрівся з Сімонеттою Соммаругою на форумі в Давосі. На зустрічі вони обговорили просування до миру на сході України і питання розширення мандата місії ОБСЄ.

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