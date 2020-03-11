В Праге изолировали водителя Uber с коронавирусом, который возил пассажиров, будучи больным

В Праге водитель Uber, больной COVID-19, перевозил пассажиров, не подозревая, что подхватил коронавирус нового типа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Lidovky.

Это первый случай в Чехии, когда человек заболел, не имея контактов с Италией или другими странами из группы риска.

Читайте также Коронавирус: Польша на две недели закрывает школы и вузы

"Он работал с симптомами около трех дней, вероятно, не осознавая, что заболел (COVID-19), не посещая Италию", - сказал министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

По его словам, мужчина, которому около 40-45 лет, сам обратился в пражскую больницу, откуда его увезли в инфекционное медучреждение, где он сейчас и находится.

"Его состояние не был хорошим, у него было воспаление дыхательных путей и лихорадка. Ему также давали кислород, но сейчас ему лучше", - добавил министр.

Читайте также Босния запретила въезд иностранцев из стран, наиболее пострадавших от коронавируса

За три дня, когда у мужчины появились симптомы, он перевез около 90 пассажиров. Со всеми ними местные представители органов здравоохранения уже связались и сообщили о заболевании водителя. Клиентов нашли с помощью приложения Uber. Все эти люди будут находиться на профилактическом карантине.

Кроме работы через приложение Uber мужчина также сдавал квартиру на Airbnb. Недавно у него проживали граждане Германии, от которых он, как подозревают, и заразился. Немцы уже вернулись на родину - их разыскивают, чтобы подтвердить распространение болезни именно от них.

По состоянию на среду 11 марта в Чехии подтверждено 64 случая заражения коронавирусом. Все учебные заведения в стране будут оставаться закрытыми в течение месяца.

Напомним, количество жертв заболевания на территории наиболее пострадавшей в Европе Италии по состоянию на вечер 10 марта составляет 631.

Подробнее о ситуации в стране, где объявлен карантин, читайте в статье: "Без свадеб, футбола и туристов: что происходит в изолированной из-за коронавируса Италии".