У Празі ізолювали водія Uber з коронавірусом, який хворим возив пасажирів

У Празі водій Uber, хворий на COVID-19, перевозив пасажирів, не підозрюючи, що підхопив коронавірус нового типу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Lidovky.

Це перший випадок у Чехії, коли людина захворіла, не маючи контактів з Італією чи іншими країнами з групи ризику.

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"Він працював з симптомами близько трьох днів, ймовірно, не усвідомлюючи, що захворів (на COVID-19), не відвідуючи Італію", - сказав міністр охорони здоров’я Чехії Адам Войтех.

За його словами, чоловік, якому близько 40-45 років, сам звернувся до празької лікарні, звідки його відвезли до інфекційного медзакладу, де він зараз перебуває.

"Його стан не був добрим, у нього було запалення дихальних шляхів і лихоманка. Йому також давали кисень, але зараз йому краще", - додав міністр.

Упродовж трьох днів, коли в чоловіка з'явились симптоми, він перевіз близько 90 пасажирів. З усіма ними місцеві представники органів охорони здоров'я вже зв'язались та повідомили про захворювання водія. Клієнтів відшукали за допомогою додатку Uber. Всі ці люди перебуватимуть на профілактичному карантині.

Окрім такусування через додаток Uber чоловік також здавав квартиру на Airbnb. Недавно у нього проживали громадяни Німеччини, від яких він, як підозрюють, і заразився. Німці вже повернулись на батьківщину - їх розшукують, щоб підтвердити поширення хвороби саме від них.

Станом на середу 11 березня в Чехії підтверджено 64 випадки заражень коронавірусу. Всі навчальні заклади в країні залишатимуться зачиненими протягом місяця.

Нагадаємо, кількість жертв захворювання на території найбільш постраждалої в Європі Італії станом на вечір 10 березня складає 631.

Детальніше про ситуацію в країні, де оголосили карантин, читайте у статті: "Без весіль, футболу і туристів: що відбувається в ізольованій через коронавірус Італії".