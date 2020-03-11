В Испании 2109 инфицированных коронавирусом, 48 человек умерли
В Испании зарегистрировано 2109 человек, инфицированных коронавирусом, 48 человек умерли в результате болезни.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.
За последние сутки количество умерших увеличилось на 13. Также сообщается, что 138 человек выздоровели и были выписаны из больниц.
Половина инфицированных в Испании находятся в Мадриде и одноименной провинции, за последние сутки здесь умерли 10 человек (всего 31).
Глава региона заявил, что местные власти пока не рассматривал вопрос о закрытии Мадрида на карантин.
Испании вторая страна в Европе после Италии по количеству инфицированных коронавирусом. Случаи заболевания зафиксированы во всех регионах.
Напомним, количество жертв заболевания на территории наиболее пострадавшей в Европе Италии по состоянию на вечер 10 марта составляет 631.
Подробнее о ситуации в стране, где объявлен карантин, читайте в статье: "Без свадеб, футбола и туристов: что происходит в изолированной из-за коронавируса Италии".