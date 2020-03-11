В Іспанії 2109 інфікованих коронавірусом, 48 осіб померли

В Іспанії зареєстровано 2109 осіб, інфікованих коронавірусом, 48 осіб померли в результаті хвороби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

За останню добу кількість померлих збільшилася на 13. Також повідомляється, що 138 осіб одужали і були виписані з лікарень.

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Половина інфікованих в Іспанії знаходяться в Мадриді і однойменній провінції, за останню добу тут померли 10 осіб (загалом 31).

Глава регіону заявив, що місцевий уряд поки не розглядав питання про закриття Мадрида на карантин.

Іспанії друга країна в Європі після Італії за кількістю інфікованих коронавірусом. Випадки захворювання зафіксовані в усіх регіонах.

Нагадаємо, кількість жертв захворювання на території найбільш постраждалої в Європі Італії станом на вечір 10 березня складає 631.

Детальніше про ситуацію в країні, де оголосили карантин, читайте у статті: "Без весіль, футболу і туристів: що відбувається в ізольованій через коронавірус Італії".