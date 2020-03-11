В Італії від коронавірусу за добу померли 168 людей

Кількість жертв коронавірусу в Італії за добу зросла на 168 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Таким чином кількість жертв захворювання на території Італії станом на вечір 10 березня складає 631.

Число заражених коронавірусом зросло на 529 і складає 8514 випадків.

Станом на вечір 10 березня кількість тих, хто вилікувався після захворювання коронавірусом, перевищила тисячу.

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Загальна ж кількість заражень вірусом (цифра, яка включає і померлих, і тих, хто вилікувався) перевищила 10 тисяч.

Голова італійського уряду Джузеппе Конте підписав у понеділок увечері указ, який поширює всі запобіжні заходи, прийняті в неділю в районах Північної Італії, на всю країну, щоб "стримати поширення вірусу".

Він підкреслив, що на півночі більше немає "червоної зони", а вся Італія стає "зоною, що охороняється". Всім італійцям доведеться "уникати поїздок", окрім як на роботу, за продуктами або за медичною допомогою.

Детальніше у статті: "Без весіль, футболу і туристів: що відбувається в ізольованій через коронавірус Італії"