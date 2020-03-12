Глава Центрального командования Вооруженных сил США заявил в четверг, что глобальная пандемия делает Тегеран опасным. Его комментарий прозвучал через день после нападения в Ираке, в котором погибли двое американцев и британец.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Иран существенно занижает количество жертв коронавируса, считает генерал Кеннет Маккензи.

"Я думаю, что это влияет на то, как они принимают решения. Я думаю, что это их замедляет... Я считаю, что цифры, вероятно, значительно занижены", - заявил глава Центрального командования США генерал морской пехоты Маккензи.

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Маккензи сказал, что хотя он точно не знает, какое влияние имеет вирус, "авторитарные режимы" обычно реагируют на экстремальное давление, несмотря на внешние угрозы.

"Я думаю, что это, пожалуй, делает их с точки зрения принятия решений опасными, а не менее опасными", - сказал Маккензи во время слушаний в Сенате.

По данным СМИ, авиация возглавляемой США Международной коалиции по борьбе против террористов ИГИЛ нанесла удары по трем объектам проиранских сил в Сирии после того, как накануне была обстреляна база коалиции в Ираке.