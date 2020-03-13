Выборы в США: праймериз в Луизиане перенесли из-за коронавируса

Луизиана отложит проведение президентских праймериз, назначенных на следующий месяц, став первым штатом США, который предпримет такой шаг из-за опасений распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNBC.

Штат перенесет праймериз на 20 июня с запланированной даты 4 апреля, заявил госсекретарь Луизианы Кайл Ардуин. Также перенесут муниципальные выборы - на 25 июля.

"Мы хотим защитить здоровье и безопасность всех жителей Луизианы, сделав все возможное, чтобы предотвратить распространение этой высокоинфекционной болезни", - заявил Ардуин.

В Луизиане зафиксировано 33 случая заболевания коронавирусом.

На этой неделе праймериз состоялись по графику в четырех штатах - Миссури, Миссисипи, Айдахо и Мичигане.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп объявил о запрете на въезд иностранцев, в том числе граждан Украины, которые в последнее время жили или посещали Шенгенскую зону. Запрет действует 30 дней и вступает в силу 13 марта.