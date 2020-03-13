Вибори у США: праймеріз в Луїзіані перенесли через коронавірус

Луїзіана відкладе проведення президентських праймеріз, призначених на наступний місяць, ставши першим штатом США, який зробить такий крок через побоювання поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNBC.

Штат перенесе праймеріз на 20 червня з запланованої дати 4 квітня, заявив держсекретар Луїзіани Кайл Ардуін. Також перенесуть муніципальні вибори - на 25 липня.

"Ми хочемо захистити здоров'я і безпеку всіх жителів Луїзіани, зробивши все можливе, щоб запобігти поширенню цієї високоінфекційної хвороби", - заявив Ардуін.

У Луїзіані зафіксовано 33 випадки захворювання на коронавірус.

Цього тижня праймеріз відбулися за графіком у чотирьох штатах - Міссурі, Міссісіпі, Айдахо і Мічигані.

Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп оголосив про заборону на в'їзд іноземців, в тому числі громадян України, які останнім часом жили або відвідували Шенгенську зону. Заборона діє 30 днів і набуває чинності 13 березня.

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