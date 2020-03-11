Байден выиграет праймериз в четырех американских штатах

Бывший вице-президент Джо Байден побеждает на президентских праймериз Демократической партии в штатах Миссури, Миссисипи, Айдахо, а также Мичиган, который на прошлых выборах отдал предпочтение сенатору Берни Сандерсу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В частности, в Мичигане Байден лидирует с результатом 53% против 42 у Сандерса, а в Миссисипи преимущество Байдена еще значительнее – 81%. В Миссури у Байдена 60%, а в Айдахо – 49%.

Отмечается, что Байден вновь продемонстрировал силу в отношениях с избирателями из рабочего класса и афроамериканцами, которые жизненно важны для победы в номинации демократов. Берни Сандерс в свою очередь может возлагать надежды на штат Северная Дакота, где он имеет преимущество над Байденом, а также на штат Вашингтон, однако там еще рано говорить о результатах.

Обращаясь к сторонникам в Филадельфии, Байден попросил сторонников Сандерса поддержать его продвижение вперед, чтобы победить Дональда Трампа.

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Угроза эпидемии коронавируса сказалась на планах обоих кандидатов. И Байден, и Сандерс внезапно отменили митинги в Огайо, которые были запланированы на вечер вторника. Это подготовило почву для выступления Байдена в Филадельфии, в то время как Сандерс полетел домой в Вермонт и не планировал выступать перед публикой.

Национальный комитет Демократической партии также заявил, что воскресные дебаты между Сандерсом и Байденом пройдут без зрителей.

Напомним, в так называемый "супервторник" бывший вице-президент США Джо Байден победил в десяти штатах на праймериз Демократической партии, но сенатор Берни Сандерс выиграл в крупнейшем - Калифорнии.

Подробнее читайте в статье: "Супервозвращение Байдена: как один день перекроил выборы в США".