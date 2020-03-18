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В последней стране Европы нашли коронавирус и ввели жесткие ограничения

Среда, 18 марта 2020, 08:52

Черногория зарегистрировала два первых случая коронавируса, став последней страной Европы, где зафиксированы случаи заболевания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

Диагноз подтвердили у двух женщин 1948 и 1973 годов рождения, которые посещали районы, где ранее были зафиксированы случаи коронавируса. Одна женщина приехала из США 12 дней назад, другая из Испании.

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По словам директор Института общественного здравоохранения Бобан Мугоша, обе женщины чувствуют себя хорошо и находятся на домашнем карантине.

Также сейчас проверяют их родственников и всех, с кем они могли контактировать.

После выявления случаев заболевания Черногория ввела жесткие карантинные мероприятия.

Прекращается движение общественного транспорта в междугородном, пригородном и городском направлениях автобусами и микроавтобусами и движение внутреннего железнодорожного транспорта.

Прекращается движение через пограничные переходы: Ситница - Зупче (дорога Херцег-Нови - Требинье), Метелька - Металька (дорога Плевля - Чайниче) и Чемерное (дорога Плевля - Прибой).

Запрещается работа открытых и закрытых спортивных объектов и бассейнов; закрываются парикмахерские и салоны красоты; закрываются приемные региональных подразделений Министерства внутренних дел Черногории и Управления недвижимости.

Гражданам рекомендовано воздержаться от посещения публичных мест, придерживаться строгих гигиенических мероприятий, особенно в отношении рук; отложить свадьбу, похороны проводить в узком семейном кругу.

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