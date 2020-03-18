В последней стране Европы нашли коронавирус и ввели жесткие ограничения

Черногория зарегистрировала два первых случая коронавируса, став последней страной Европы, где зафиксированы случаи заболевания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

Диагноз подтвердили у двух женщин 1948 и 1973 годов рождения, которые посещали районы, где ранее были зафиксированы случаи коронавируса. Одна женщина приехала из США 12 дней назад, другая из Испании.

По словам директор Института общественного здравоохранения Бобан Мугоша, обе женщины чувствуют себя хорошо и находятся на домашнем карантине.

Также сейчас проверяют их родственников и всех, с кем они могли контактировать.

После выявления случаев заболевания Черногория ввела жесткие карантинные мероприятия.

Прекращается движение общественного транспорта в междугородном, пригородном и городском направлениях автобусами и микроавтобусами и движение внутреннего железнодорожного транспорта.

Прекращается движение через пограничные переходы: Ситница - Зупче (дорога Херцег-Нови - Требинье), Метелька - Металька (дорога Плевля - Чайниче) и Чемерное (дорога Плевля - Прибой).

Запрещается работа открытых и закрытых спортивных объектов и бассейнов; закрываются парикмахерские и салоны красоты; закрываются приемные региональных подразделений Министерства внутренних дел Черногории и Управления недвижимости.

Гражданам рекомендовано воздержаться от посещения публичных мест, придерживаться строгих гигиенических мероприятий, особенно в отношении рук; отложить свадьбу, похороны проводить в узком семейном кругу.