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Нидерланды: ответственный за борьбу с вирусом министр подал в отставку из-за истощения

Четверг, 19 марта 2020, 19:09

Министр по вопросам медицинской помощи Нидерландов Бруно Брюинз подал заявление об отставке королю Нидерландов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Брюинз отвечал за борьбу с коронавирусным кризисом. Он подает в отставку из министерства из-за истощения, пишет издание.

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Накануне министру стало плохо во время дебатов относительно ответа страны на пандемию. На несколько секунд он потерял сознание, но за счет коллег смог встать на ноги.

Дискуссия о коронавирусе продолжалась весь день, за это время министр ничего не ел.

Обсуждение продолжили уже без министра, а он позже объяснил, что страдает от усталости и изнеможения после нескольких недель интенсивной работы.




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