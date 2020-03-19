Нидерланды: ответственный за борьбу с вирусом министр подал в отставку из-за истощения
Четверг, 19 марта 2020, 19:09
Министр по вопросам медицинской помощи Нидерландов Бруно Брюинз подал заявление об отставке королю Нидерландов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.
Брюинз отвечал за борьбу с коронавирусным кризисом. Он подает в отставку из министерства из-за истощения, пишет издание.
Накануне министру стало плохо во время дебатов относительно ответа страны на пандемию. На несколько секунд он потерял сознание, но за счет коллег смог встать на ноги.
Дискуссия о коронавирусе продолжалась весь день, за это время министр ничего не ел.
Обсуждение продолжили уже без министра, а он позже объяснил, что страдает от усталости и изнеможения после нескольких недель интенсивной работы.
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