Зеленский рассказал о деталях эвакуации украинцев и запланированных рейсах

Президент Владимир Зеленский рассказал о деталях эвакуации украинцев из-за рубежа и отметил, что на 18 марта для возвращения граждан запланированы еще 40 авиарейсов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом президент сказал в видеообращении, размещенном на официальной странице в Facebook.

"МИД и министерство инфраструктуры Украины максимально мобилизованы. Вчера 125 рейсов вернули домой 23 тысячи украинцев. Сегодня 50 рейсов и 10 тысяч украинцев. На завтра предварительно запланировано еще 40 рейсов", - сказал Зеленский.

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По его словам, уже вернулись самолеты из Азербайджана, Армении, Грузии, Египта, Израиля, Испании, Катара, Молдовы, ОАЭ, Таиланда и Турции.

Украинцев принимают аэропорты Киева, Днепра, Одессы, Запорожья, Харькова и Львова.

Глава государства напомнил, что Украина сформировала точки-хабы, из которых украинцы гарантированно смогут добраться до Украины бесплатно или по льготным ценам. Это 11 городов, перечень которых доступен на сайте МИД.

"Украинцы, которые планируют вернуться домой на собственном авто или автобусе: пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ограничениями в странах, через которые будет пролегать ваш маршрут. Информацию об этом можно найти в разделе новостей на сайте МИД", - добавил Зеленский.

Режим работы пропускных пунктов Украины с интерактивной картой доступен на сайте Новой таможни, отметил Зеленский.

"Дорогие украинцы, я понимаю, что вам непросто. Кто-то не успел вернуться, потому что авиакомпания отменила рейс. Кто-то застрял на границе. Кто-то попал на карантин в отеле. Но знайте: мы обязательно вас вытащим", - подытожил президент.