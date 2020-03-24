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Кипр объявил жесткий карантин на три недели

Вторник, 24 марта 2020, 11:16

Президент Кипра Никос Анастасиадис в понедельник объявил о жестких мерах, которые включают ограничения передвижения и закрытие общественных мест с целью прекратить распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

Правительство запретило несущественное передвижения граждан после 18:00 со вторника и до 13 апреля. Выходить можно только в связи с работой, закупкой продуктов, визитом к врачу, в аптеку или банк, если онлайн-транзакция невозможна.

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Исключения составляют люди, которые оказывают помощь уязвимым группам и родственникам, посещают похороны, свадьбу или крещение, при условии, что собрание не превышает 10 человек.

Упражнения на свежем воздухе и выгул собак разрешены в компании не более двух человек, они ограничены территорией вокруг места проживания.

Правительство закрывает парки, игровые зоны, открытые спортивные сооружения, места для общественных встреч - включая площади, водоемы, зоны для пикников, пляжи, пристани, открытые рынки и базары.

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Посещение церквей, мечетей и других религиозных мест запрещено.

За нарушение карантинных требований предусмотрен штраф в размере 150 евро.

На Кипре зафиксировано 116 подтвержденных случаев коронавируса в его греческой части и еще 39 у турецких киприотов. Остров ранее фактически закрыл свои границы.

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