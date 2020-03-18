Кипр запрещает рейсы из Украины и еще 27 стран из-за коронавируса

Правительство Кипра объявило о запрете полетов из 28 стран с 3 часа ночи в субботу, 21 марта, в рамках усиленных мер по прекращению распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

Запрет будет действовать до 30 апреля и касается рейсов из Украины, а также Великобритании, Греции, России, Германии, Бахрейна, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Египта, Эстонии, Венгрии, Ирландии, Израиля, Иордании, Латвии, Ливана, Литвы, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Катара, Румынии, Сербии, Словакии, Швеции и Швейцарии.

Читайте также Более 1100 украинцев в Германии просят об эвакуации

Министр здравоохранения Константинос Иоанну объявил, что в течение ближайших 14 дней будут разрешены только полеты грузовых самолетов. Эти меры будут пересмотрены через две недели.

Пассажиры, которые прилетят на Кипр до субботы, должны иметь медицинское свидетельство о состоянии здоровья выданное не позже четырех дней до прилета.

Самолетам будет разрешено покидать аэропорты с людьми, желающими покинуть остров. Также будут приниматься специальные чартеры для эвакуации туристов.

Людям, прибывающим до субботы, все равно нужно будет отправляться в 14-дневный карантинный центр, за исключением людей, путешествующих по медицинским показаниям, которые будут оставаться в изоляции для продолжения лечения.

На Кипре подтверждено 49 случаев заболевания коронавирусом, 27 людей заразились внутри страны.

Следите за последними обновлениями: Операция "эвакуация": как возвращают украинских туристов из-за рубежа в эпоху коронавируса. LIVE