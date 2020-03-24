Кіпр оголосив жорсткий карантин на три тижні

Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс у понеділок оголосив про жорсткі заходи, які включають обмеження пересування та закриття громадських місць, з метою припинити поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.

Уряд заборонив несуттєве пересування громадян після 18:00 з вівторка і до 13 квітня. Виходити можна лише у зв’язку з роботою, закупівлею продуктів, візитом до лікаря та аптеки чи банку, якщо онлайн-транзакція неможлива.

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Винятки становлять люди, які надають допомогу вразливим групам та родичам, відвідують похорони, весілля чи хрещення, за умови, що вони не перевищують 10 осіб.

Вправи на свіжому повітрі і вигул собак дозволені в компанії не більше двох осіб, вони обмежені територією навколо місця проживання.

Уряд закриває парки, ігрові зони, відкриті спортивні споруди, місця для громадських зустрічей - включаючи площі, водойми, зони для пікніків, пляжі, пристані, відкриті ринки та базари.

Відвідування церков, мечетей та інших релігійних місць заборонено.

За порушення карантинних вимог передбачено штраф у розмірі 150 євро.

На Кіпрі зафіксовано 116 підтверджених випадків коронавірусу у його грецькій частині і ще 39 - у частині турецьких кіпріотів. Острів раніше фактично закрив свої кордони.