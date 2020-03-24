В Іспанії розслідують смерті літніх людей, покинутих без нагляду у розпал пандемії

Прокуратура Іспанії розпочинає розслідування у зв’язку випадками неналежного догляду та смерті осіб поважного віку у центрах піклування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС та El Correo.

Такі випадки виявили військові, яких залучили до дезінфекції у будинках для літніх людей. За інформацією Міністерства оборони, у деяких центрах піклування працівники залишили місце роботи після виявлення перших випадків коронавірусу.

"Під час окремих візитів, військові знайшли старих зовсім покинутими без догляду, іноді вже мертвими… Уряд буде жорстко реагувати на випадки неналежного догляду за літніми людьми у центрах опіки", - заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Збір інформації та подальше розслідування таких випадків доручили прокурору Верховного Суду Мануелю Дольцу.

Повідомляється також, що у зв’язку з пандемією Міністерство охорони здоров’я та прокуратура посилюють нагляд за центрами піклування, щоб забезпечити належне дотримання прав осіб поважного віку.



Нагадаємо, 23 березня в Іспанії повідомили про рекордну смертність від ускладнень коронавірусу за добу. Кількість діагностованих випадків зараження коронавірусом у країні перевищила 33 тисячі, серед них близько 4 тисяч - медики.



У Мадриді, де рівень захворюваності найвищий, почав діяти найбільший тимчасовий госпіталь для хворих на коронавірус. Госпіталь розрахований на 5000 ліжко-місць, що робить його найбільшим медичним закладом такого роду в Європі.