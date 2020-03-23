Кремль утверждает, что помогает Италии не ради снятия санкций

Кремль заявил в понедельник, что помощь, которую Россия оказывает Италии для борьбы с коронавирусом, не является частью попытки получить поддержку Рима для снятия санкций ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в понедельник заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, ожидает ли Россия, что Италия в ответ на помощь будет продвигать отмену санкций ЕС, представитель Кремля ответил, что эти две вещи абсолютно несовместимы.

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"Мы не говорим о каких-то условиях, или расчетах, или надеждах здесь", - сказал Песков.

"Италия действительно нуждается в более масштабной помощи, и то, что делает РФ - это помощь, которая под силу российской стороне. Поэтому абсурдно говорить, что возлагаются какие-то контрнадежды", - цитирует Пескова российское агентство "Интерфакс".

В то же время пресс-секретарь Кремля отметил, что идея снятия взаимных санкций в связи с пандемией коронавируса заслуживает внимания.

Российская армия в воскресенье завершила переправку медицинской помощи в Италию. В Минобороны РФ заявили, что в страну прибыли 9 военных самолетов с российскими вирусологами, оборудованием для диагностики и дезинфекции.