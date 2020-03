Метро Лондона переполнено, несмотря на жесткий карантин

В метро Лондона утром во вторник по-прежнему многолюдно, несмотря на объявленные накануне премьером Британии жесткие ограничительные меры для предотвращения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Премьер-министр Борис Джонсон приказал людям покидать свои дома только для "очень ограниченных целей". По его словам, поездки на работу и с работы следует осуществлять только если это "абсолютно необходимо".

Однако утром во вторник, судя по фотографиям в соцсетях, вагоны метро Лондона были переполнены.

@10DowningStreet @SadiqKhan @TfL @BBCBreaking @BBCNews @BBCBreakfast still overcrowding at London tube stations this morning while #nhsworkers are trying to get to work. We need ID inspections at the stations This was central line this morning pic.twitter.com/zSIqRf2Kxz