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Метро Лондона переполнено, несмотря на жесткий карантин

Вторник, 24 марта 2020, 12:15

В метро Лондона утром во вторник по-прежнему многолюдно, несмотря на объявленные накануне премьером Британии жесткие ограничительные меры для предотвращения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Премьер-министр Борис Джонсон приказал людям покидать свои дома только для "очень ограниченных целей". По его словам, поездки на работу и с работы следует осуществлять только если это "абсолютно необходимо".

Однако утром во вторник, судя по фотографиям в соцсетях, вагоны метро Лондона были переполнены.

Это зрелище напоминает обычный час пик, что шокировало многих, кто призывает к еще более жестким действиям правительства.

"Я не могу сказать это более решительно: мы должны прекратить все несущественное использование общественного транспорта", - заявил мэр Лондона Садик Хан.

"Работодатели, пожалуйста, поддержите своих сотрудников, чтобы они работали из дома, если иное не является абсолютно необходимым. Игнорирование этих правил означает еще больше потерянных жизней", - подчеркнул он.

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