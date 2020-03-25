Румыния жестко ограничила передвижение, ввели "двухчасовое окно" для пожилых людей

Румыния с полудня среды вводит жесткий карантин, в рамках которого людям разрешено выходить из дома, только чтобы купить еду, лекарства, пойти на работу или в случае чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Romania Journal, жесткие ограничения вводятся специальным военным приказом.

Выходить из дома разрешается также для сдачи крови, гуманитарной или волонтерской деятельности, ведения сельскохозяйственной деятельности или передвижения с целью продажи сельскохозяйственной продукции.

Индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе и выгул домашних животных разрешены.

Люди старше 65 лет могут покидать помещение только с 11:00 и 13:00 для покупок, получения медицинской помощи, ухода за несовершеннолетними или потребностей домашних животных. Исключение среди пожилых людей сделано для тех, кто еще работает или занимается сельскохозяйственной деятельностью.

Читайте также Президент Румынии призвал соотечественников за рубежом не ехать домой на Пасху

Работники, которые отправляются из дома на работу или возвращаются с нее, должны иметь служебную карточку или заявление от работодателя.

Фрилансеры и физические лица должны предъявить справку с указанием имени, даты рождения, причины передвижения, даты и подписи. Документ может быть представлен также на телефоне или планшете.

Кроме того, все рейсы во Францию ​​и Германию из всех аэропортов Румынии приостанавливаются с вечера 25 марта на 14 дней.

С 25 марта все люди, которые приезжают в Румынию из-за рубежа, переводятся в изоляцию.

В среду количество погибших в Румынии в связи с коронавирусом достигло 13 человек.