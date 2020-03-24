Коронавирус в Румынии: из-за ошибки правительства всем умершим поздно поставили диагноз

В Румынии все семь граждан, умерших с подтвержденным коронавирусом, были протестированы с опозданием, поскольку их случаи не соответствовали старым критериям правительства для проверки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HotNews.ro.

Сейчас румынское правительство расширило критерии для диагностики COVID-19. Однако у семи граждан, умерших первыми, болезнь обнаружили только после нескольких дней ожидания. Все умершие, по данным румынских властей, страдали другими заболеваниями.

Читайте также Президент Румынии призвал соотечественников за рубежом не ехать домой на Пасху

Заметим, хоть лечения заболевания нет, своевременный диагноз позволил бы ограничить круг контактных лиц пациентов и уменьшить риск заражения.

Первая смерть произошла в городе Филиаши у пациента, который вернулся из Франции, не входившую в зону риска. 15 марта врачи из отделения неотложной помощи запросили тест на COVID-19, но получили отказ, потому что пациент не отвечал определенным критериям.

По настоянию врачей его все же проверили 17 марта и на следующий день результат теста оказался положительным. Через четыре дня пациент скончался. Считают, что он успел заразить медперсонал, и 23 медика из Филиаши теперь находятся в изоляции.

Похожий случай произошел в Сучаве, где скончалась 72-летняя женщина. Она тоже не путешествовала в "красные зоны" и не имела контактов с положительными пациентами с COVID-19. 52 члена медперсонала Сучавской районной больницы имели положительный результат теста на коронавирус.

Еще одной жертвой стал 74-летний мужчина, которого госпитализировали в университетскую больницу в Бухаресте в прошлом месяце. Его проверили только через четыре дня, когда он уже находился в очень тяжелом состоянии. Тест не провели вовремя из-за "отсутствия эпидемиологического контекста" и "несоответствия определению случая".

Только последнего, седьмого умершего диагностировали через контакт с инфицированным человеком. Это 65-летний пациент, которого госпитализировали в ту же палату, что и умершего 74-летнего мужчину, о котором шла речь выше. Предполагают, что он заразился от соседа, и если диагноз был бы установлен ранее, заражения можно было бы избежать.