Румунія жорстко обмежила пересування, ввела "двогодинне вікно" для літніх людей

Румунія з полудня середи запроваджує жорсткий карантин, в рамках якого людям дозволено виходити з дому тільки щоб купити їжу, ліки, піти на роботу чи у випадку надзвичайних ситуацій.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Romania Journal, жорсткі обмеження запроваджуються спеціальним військовим наказом.

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Виходити з дому дозволяється також задля здачі крові, гуманітарної або волонтерської діяльності, ведення сільськогосподарської діяльності чи пересування з метою продажу сільськогосподарської продукції.

Індивідуальні заняття спортом на свіжому повітрі і вигул домашніх тварин дозволені.

Люди, старші 65 років, можуть покидати помешкання лише протягом 11:00 та 13:00 для покупок, отримання медичної допомоги, догляду за неповнолітніми чи потреб домашніх тварин. Виняток серед людей похилого віку зроблено для тих, хто ще працює або займається сільськогосподарською діяльністю.

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Працівники, які вирушають з дому на роботу чи повертаються з неї, повинні мати службову картку або заяву від роботодавця.

Фрілансери та фізичні особи повинні пред'явити довідку із зазначенням імені, дати народження, причини пересування, дати та підпису. Документ може бути представлений ​​також на телефоні або планшеті.

Крім того, усі рейси до Франції та Німеччини з усіх аеропортів Румунії призупиняються з вечора 25 березня на 14 днів.

З 25 березня усі люди, які приїжджають до Румунії з-за кордону, переводяться в ізоляцію.

У середу кількість загиблих в Румунії у зв’язку з коронавірусом сягнула 13 осіб.