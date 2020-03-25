Испания обратилась к НАТО с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом

Испанская армия запросила у своих партнеров по НАТО наборы для тестирования на коронавирус и защитное снаряжение в рамках международных соглашений Альянса о помощи.

Об этом заявил в среду главнокомандующий вооруженных сил Испании Мигель Вильярройя, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Он сказал, что Испания обратилась с просьбой к НАТО, который передаст его армиям государств-членов.

Эта помощь будет передана мирным жителям, сказал Вильярройя журналистам.

Напомним, Испания опередила Китай по числу жертв в связи с коронавирусом и вышла на второе место в мире после Италии.

Количество погибших в Испании 25 марта достигло 3434 человек, тогда как в Китае, где возникла эпидемия, зафиксирована смерть 3287 человек. В Италии, наиболее пострадавшей от вируса стране, 6820 погибших.