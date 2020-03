Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом сообщили на Даунинг-стрит.

Симптомы у Джонсона слабые и он продолжит руководить правительством в разгар пандемии, отметил представитель премьера.

Впрочем, по его словам, Борис Джонсон будет находиться в самоизоляции.

Джонсон прошел тест на коронавирус по личному совету главного врача Англии профессора Криса Витта после того, как у него поднялась температура и появился кашель.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri