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Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом

Пятница, 27 марта 2020, 13:30

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом сообщили на Даунинг-стрит.

Симптомы у Джонсона слабые и он продолжит руководить правительством в разгар пандемии, отметил представитель премьера.

Впрочем, по его словам, Борис Джонсон будет находиться в самоизоляции.

Джонсон прошел тест на коронавирус по личному совету главного врача Англии профессора Криса Витта после того, как у него поднялась температура и появился кашель.

Ранее принц Чарльз - наследник британского престола - сдал положительный тест на коронавирус. 71-летний сын королевы Елизаветы II имеет легкие симптомы и остается в хорошем состоянии.

93-летняя королева Елизавета II на время пандемии переехала из Букингемского дворца в Виндзорский замок.

Ранее она заявила о солидарности с британцами и призвала их искать новые способы поддержания связи друг с другом, чтобы их близкие оставались в безопасности.

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