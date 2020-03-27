Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом сообщили на Даунинг-стрит.

Симптомы у Джонсона слабые и он продолжит руководить правительством в разгар пандемии, отметил представитель премьера.

Впрочем, по его словам, Борис Джонсон будет находиться в самоизоляции.

Джонсон прошел тест на коронавирус по личному совету главного врача Англии профессора Криса Витта после того, как у него поднялась температура и появился кашель.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

Ранее принц Чарльз - наследник британского престола - сдал положительный тест на коронавирус. 71-летний сын королевы Елизаветы II имеет легкие симптомы и остается в хорошем состоянии.

93-летняя королева Елизавета II на время пандемии переехала из Букингемского дворца в Виндзорский замок.

Ранее она заявила о солидарности с британцами и призвала их искать новые способы поддержания связи друг с другом, чтобы их близкие оставались в безопасности.