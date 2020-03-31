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Количество смертей от коронавируса во Франции превысило 3 тысячи

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Количество смертей от коронавируса во Франции превысило 3 тысячи

Вторник, 31 марта 2020, 07:45

Во Франции в течение последних суток от коронавируса умерли 418 человек, таким образом общее число смертей с начала эпидемии достигло 3024.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Минздрава Франции.

С симптомами коронавирусной болезни в больницах Франции сейчас госпитализированы почти 21000 пациентов. В течение последних суток это количество выросло почти на 1600.

Среди госпитализированных 5107 находятся в тяжелом состоянии (+475 за последние сутки).

34% пациентов младше 60 лет.

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С начала эпидемии почти 8 тысяч человек выписаны из больниц и вернулись домой.

Наиболее пострадавшим во Франции является Парижский регион, где с начала эпидемии умерли 954 человека. Пик эпидемии для этого региона ожидается на текущей неделе.

Как сообщалось, число подтвержденных больных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч человек.

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Коронавирус Франция
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