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Кількість смертей від коронавірусу у Франції перевищила 3 тисячі

Вівторок, 31 березня 2020, 07:45

У Франції протягом останньої доби від коронавірусу померли 418 людей, таким чином загальне число смертей з початку епідемії  досягло 3024.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані МОЗ Франції.

З симптомами коронавірусноъ хвороби у лікарнях Франції наразі госпіталізовані майже 21000 пацієнтів. Протягом останньої доби ця кількість зросла на майже 1600.

Серед госпіталізованих 5107 перебувають у важкому стані (+475 за останню добу).

34% пацієнтів молодші 60 років.

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З початку епідемії майже 8 тисяч людей виписані з лікарень і повернулися додому.

Найбільш постраждалим у Франції є Паризький регіон, де з початку епідемії померли 954 людини. Пік епідемії для цього регіону очікується на поточному тижні.

Як повідомлялося, кількість підтверджених хворих на коронавірус в Італії перевищила 100 тисяч осіб.

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Коронавірус Франція
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