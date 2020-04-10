В США количество умерших от коронавируса превысила 16 тысяч

В Соединенных Штатах зарегистрировано 465 750 случаев коронавируса и 16 684 связанных с ним случаев смерти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

За последние сутки зарегистрировано около 1600 смертей из-за коронавируса, что гораздо ниже, чем в предыдущие два дня, когда фиксировалось рекордное количество.

Количество новых случаев заражения сохраняется на уровне последних нескольких дней, около 33 тысяч. Общая сумма этих случаев не отражает количество активных случаев, а отражает общее количество людей, зараженных с начала пандемии.

По официальным данным, 25 960 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Коронавирус выявлен во всех 50 штатах, округе Колумбия и других территорий США. Вайоминг - единственный штат, где не было не одного случая о смерти от коронавируса.

В Нью-Йорке за сутки зарегистрировано 7521 новых случаев коронавируса и 518 новых случаев смерти. Общее количество случаев в городе выросло до 87 725 случаев и 4778 человек умерли.

Это означает, что, согласно официальной статистике, в одном только Нью-Йорке было больше инфицированных, чем во всем Китае, где, по данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, зарегистрировано 81 907 случаев заболевания.

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