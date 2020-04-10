У США кількість померлих від коронавірусу перевищила 16 тисяч

У Сполучених Штатах зареєстровано 465 750 випадків коронавірусу і 16 684 пов'язаних з ним випадків смерті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За останню добу зареєстровано близько 1600 смертей через коронавірус, що набагато нижче, ніж в попередні два дні, коли фіксувалося рекордна кількість.

Кількість нових випадків зараження зберігається на рівні останніх декількох днів, близько 33 тисяч. Загальна сума цих випадків не відображає кількість активних випадків, а показує загальну кількість людей, заражених з початку пандемії.

За офіційними даними, 25 960 пацієнтів одужали і виписані з лікарень.

Коронавірус виявлений у всіх 50 штатах, окрузі Колумбія і інших територіях США. Вайомінг - єдиний штат, де не було жодного випадку про смерть від коронавірусу.

У Нью-Йорку за добу зареєстровано 7521 нових випадків коронавірусу і 518 нових випадків смерті. Загальна кількість випадків в місті зросла до 87 725 і 4778 осіб померли.

Це означає, що, згідно з офіційною статистикою, в одному тільки Нью-Йорку було більше інфікованих, ніж у всьому Китаї, де, за даними Національної комісії охорони здоров'я Китаю, зареєстровано 81 907 випадків захворювання.

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