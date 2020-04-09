Коронавирус в США: 33 000 новых случаев, в Нью-Йорке больше инфицированных, чем в Италии

Соединенные Штаты второй день подряд зафиксировали почти 2000 смертей, связанных с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

За последние сутки подтверждено 1973 смерти, это опять худший ежедневный показатель в мире с момента начала пандемии. Вчера сообщалось о 1939 погибших. Общее количество умерших в США возросло до 14 817.

США по количеству умерших опередили Испанию, большее количество только в Италии.

В США также зафиксировано более четверти официально подтвержденных случаев в мире: в целом 432 132, хотя эта цифра постоянно обновляется. За сутки подтверждено более 33 000 новых случаев.

С середины прошлой недели США фиксируют более 1000 смертей ежедневно, несмотря на меры сдерживания, которые постепенно внедрялись в большинстве штатов.

Штат Нью-Йорк является основным центром американской эпидемии, здесь зафиксировано 6268 смертей. По количеству инфицированных этот штат уже обошел Италию - более 150 000. С начала эпидемии в Италии коронавирусом заразились 139 422 человека.

Однако губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявляет, что ситуация там стабилизируется. Куомо назвал снижение числа новых госпитализаций и другие данные в качестве доказательства того, что ограничения социального дистанцирования в Нью-Йорке работают, помогая получить определенный контроль над скоростью заражения.

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