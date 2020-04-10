Долго, медленно и не везде: как и когда Европа планирует выходить из карантина

Как долго будет продолжаться строгий карантин, вызванный пандемией коронавируса?

Каждая из европейских стран ответ на этот вопрос ищет самостоятельно. И некоторые из них уже анонсировали первые ослабления карантина, в частности Норвегия, Дания, Австрия или Чехия. И даже страна с наибольшим количеством жертв эпидемии - Италия - заявила, что может начать ослабление ограничений к концу апреля.

Такие шаги противоречат рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая считает, что ослаблять меры борьбы с распространением вируса в Европе еще рано.

Именно поэтому такие смягчения пока не стали массовыми. Более того, некоторые страны, наоборот, только ужесточают условия карантина.

Так не поспешили ли те страны, которые уже пообещали своим гражданам послабления? Или наоборот, возможно ли, что их путем пойдут другие государства Европы?

Бег, торговля и детсады

Первым из европейских лидеров, кто объявил о планах возвращения своей страны к нормальной жизни, стал канцлер Австрии Себастьян Курц.

С 14 апреля в Австрии открываются все небольшие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также садовые и хозяйственные торговые точки.

Остальные магазины, крупные торговые центры, а также парикмахерские планируют возобновить работу с 1 мая. Отели начнут работать не ранее середины мая, но по ним будет отдельное решение.

В то же время до конца апреля остаются в силе меры социальной изоляции и дистанцирования. Ограничения на выход из дома продолжают действовать, маски обязательно надо надевать, когда заходишь в магазин, аптеку и в общественный транспорт.

Правительство в своих решениях руководствуется в том числе и экономическими показателями, а они нерадостные.

Уровень безработицы в Австрии достиг самого высокого показателя с 1946 года.

Кроме того, в пользу ослабления контроля свидетельствует и статистика заболеваний. Количество новых заражений в течение последних шести дней меньше, чем число пациентов, которых выписали из больницы. Например, в четверг выздоровели 700 человек, тогда как новых инфицированных было только 177.

Почти сразу же о первых послаблениях объявила и Дания. Правительство после Пасхи открывает детские сады и начальные школы. Однако ученики и преподаватели должны как можно больше быть на свежем воздухе.

Мотивация этого решения тоже экономическая - родители должны возвращаться на работу, а для этого нужно, чтобы кто-то присматривал за детьми.

"Открытие школ и заведений для самых маленьких означает, что родители могут спокойно работать. Нам это нужно, потому что много (экономических) задач остаются нерешенными", - сказала премьер-министр Метте Фредериксен.

С начала эпидемии в Дании инфицированы коронавирусом 5386 человек (данные по состоянию на 8 апреля), однако темпы заражения замедляются уже больше недели. На сегодня в больницах находятся всего 453 человека и лишь чуть более сотни из них нуждаются в лечении в интенсивной терапии.

По схожему сценарию идет еще одна североевропейская страна - Норвегия. С 20 апреля в стране начнут работать детские сады, с 27-го - начальные и средние школы. А университеты, колледжи и профессионально-технические училища откроются для студентов, находящихся на завершающем этапе обучения.

А еще норвежцам вскоре позволят ходить в горы с ночевкой в загородных домиках.

Виды бизнеса, предусматривающие контакт между клиентами и сотрудниками, такие как парикмахерские или салоны красоты, могут снова открыться с 27 апреля, если будут отвечать требованиям инфекционного контроля.

Чехия, которая одной из первых в ЕС закрыла границы и начала принимать жесткие карантинные меры, почти через месяц после их внедрения пошла на частичные послабления.

С 7 апреля чехам разрешили заниматься неконтактными видами спорта, например бегом, гольфом или теннисом. Открываются магазины строительных материалов, техники, продажи товаров для различных хобби и сервисы по ремонту велосипедов. Конечно, все должны придерживаться строгих гигиенических правил.

Также сохраняется запрет выходить на улицу, если нет четкой причины для этого. А такими причинами являются, например, поход в магазин, на работу или для оказания помощи родственникам. Без маски на улицу выходить по-прежнему нельзя.

Глава МВД Чехии Ян Гамачек даже предлагает рассмотреть вопрос о снятии запрета для граждан страны на поездки за границу начиная с 14 апреля. При этом по-прежнему будет действовать запрет на въезд для большинства иностранцев.

Послабляй осторожно

О возможных послаблениях карантина заявили даже Испания и Италия - страны, наиболее пострадавшие от пандемии.

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в стране уже к концу апреля могут начать ослаблять отдельные ограничения. "Однако мы не можем переходить от полного закрытия к либерализации экономической активности. Мы должны делать все постепенно", - уточнил он.

В свою очередь Испания хоть и продлила чрезвычайное положение еще на две недели, однако в правительстве выражают надежду, что уже после 26 апреля страна сможет начать возвращаться к нормальной жизни.

Впрочем, другие страны, которые являются лидерами по числу инфицированных, пока не видят возможностей для быстрого ослабления ограничений.

В частности, Ангела Меркель заявила, что до 19 апреля ни о какой отмене ограничений в Германии не может быть и речи. Только после этой даты правительство и руководители федеральных земель обсудят дальнейшие действия.

А Франция не только не готова ослаблять, но и дополнительно усиливает ограничения - для въезда в страну теперь необходимо получить специальное разрешение, где будут указаны причины и цель визита.

Также ожидается, что президент Эммануэль Макрон объявит о продлении ограничений на передвижение после 15 апреля, когда истекает их нынешний период действия.

Вспышка новых заражений, зафиксированная на этой неделе, заставляет Францию ​​усилить контроль за выполнением карантинных требований.

И речь идет о вполне реальных наказаниях.

За нарушение правил карантина к административной ответственности во Франции уже привлекли 480 тысяч человек. Доходит до курьезов: на днях на юге Франции оштрафовали мужчину, который выгуливал кошку на поводке - в полиции объяснили, что не поверили в желание самого животного выходить на прогулку.

Ни о каких ослаблениях пока не думают и в Великобритании. На этой неделе количество смертей от коронавируса в стране ежедневно растет, как и число новых заболевших. В реанимации оказался даже премьер-министр Борис Джонсон.

Надо больше карантина!

Есть и страны, которые не вводили жесткий карантин, но постепенно добавляют новые меры.

Яркий пример - Швеция, которую все обсуждают за того, что ее стратегия борьбы отличается от общеевропейской. За это шведские власти даже получили порцию критики от Дональда Трампа.

В стране нет жестких ограничений, людям разрешено свободно ходить по улицам, работают рестораны.

Но правительство на этой неделе все же попросило парламент предоставить расширенные полномочия на ближайшие три месяца, чтобы иметь возможность быстро ввести некоторые ограничения в случае ухудшения ситуации.

Решения могут касаться закрытия шведских портов, школ, спортзалов, ресторанов, магазинов или других предприятий. Но правительство без согласия парламента не сможет ввести комендантский час.

Из скандинавских стран в Швеции наибольшее количество умерших среди больных коронавирусом - 793. Это в десять раз больше, чем в Норвегии или Финляндии. Даже несмотря на то, что население Швеции вдвое больше, чем у соседей, разница - очень значительная. Финны, кстати, тоже ввели новые ограничения, приостановив пассажирское паромное сообщение с Эстонией, Швецией и Германией.

Страны Черноморского региона тоже пошли на новые ограничения. Болгария запретила въезд на свою территорию гражданам со всего мира, за исключением 19 стран-членов ЕС. Турция ввела комендантский час для людей моложе 20 лет и на 15 дней запретила въезд или выезд транспортных средств из 31 провинции, в том числе из Стамбула, где живет почти пятая часть населения страны.

В Румынии количество больных продолжает расти, и президент Клаус Йоханнис заявил, что стране далеко до снятия ограничений. "К сожалению, количество случаев увеличивается, число людей, которые находятся в реанимации, увеличивается, и хотя мы все хотим как можно скорее преодолеть этот кризис, я говорю вам, что мы все еще не находимся в той фазе, когда можно расслабиться", - сказал он.

Греция, которая достаточно удачно сдерживает коронавирус, объявила строгие карантинные меры для островов Миконос и Санторини, одних из главных туристических направлений страны.

Среди них - комендантский час в ночное время, ограничения на передвижение и остановка строительных работ.

Более того, правительство добавило новые ограничения на передвижение по стране накануне Пасхальных праздников.

Кроме того, Высший административный суд Греции подтвердил законность решения правительства о закрытии церквей. Согласно ему, во время Пасхальных праздников богослужения будут разрешены, но только за закрытыми дверями и с трансляцией для верующих.

В этом тренде остается и Украина. После усиления ограничений с 6 апреля в правительстве заявили, что карантинный режим, вероятно, будет продлен до мая.

Автор: Юрий Онищенко,

журналист "Европейской правды"