Чрезвычайные меры во Франции: закрыты большинство магазинов и рестораны
Франция вслед за Италией объявила чрезвычайные ограничения для борьбы с распространением коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Во Франции, где от заболевания погиб 91 человек, с субботы закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и большинство магазинов. Страна с населением 63,5 миллиона человек зарегистрировала более 4400 подтвержденных случаев COVID-19.
Работа жизненно важных бизнесов, таких как продовольственных магазинов, банков, табачных магазинов и автозаправочных станций, продолжается.
Школы во Франции будут закрыты с понедельника до дальнейшего уведомления.
Премьер-министр Эдуар Филипп объяснил жесткие шаги тем, что количество людей, которые находятся в реанимации, растет, а рекомендации правительства для общественности игнорируются.
Филипп также попросил людей ограничить поездки, особенно между городами.
"Лучший способ замедлить эпидемию - социальная дистанция", - сказал он.
Несмотря на пандемию в воскресенье во Франции происходят местные выборы, а религиозные учреждения остаются открытыми. При этом массовые собрания и церемонии граждане должны отложить.
Франция сообщила о резком росте случаев заболевания в субботу - от 3661 до 4 499. Франция на шестом месте в мире по количеству заражений и на третьем - в Европе (после Италии и Испании).
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что эпицентром пандемии стала Европа.
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