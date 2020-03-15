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Чрезвычайные меры во Франции: закрыты большинство магазинов и рестораны

Воскресенье, 15 марта 2020, 12:02

Франция вслед за Италией объявила чрезвычайные ограничения для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Во Франции, где от заболевания погиб 91 человек, с субботы закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и большинство магазинов. Страна с населением 63,5 миллиона человек зарегистрировала более 4400 подтвержденных случаев COVID-19.

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Работа жизненно важных бизнесов, таких как продовольственных магазинов, банков, табачных магазинов и автозаправочных станций, продолжается.

Школы во Франции будут закрыты с понедельника до дальнейшего уведомления.

Премьер-министр Эдуар Филипп объяснил жесткие шаги тем, что количество людей, которые находятся в реанимации, растет, а рекомендации правительства для общественности игнорируются.

Филипп также попросил людей ограничить поездки, особенно между городами.

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"Лучший способ замедлить эпидемию - социальная дистанция", - сказал он.

Несмотря на пандемию в воскресенье во Франции происходят местные выборы, а религиозные учреждения остаются открытыми. При этом массовые собрания и церемонии граждане должны отложить.

Франция сообщила о резком росте случаев заболевания в субботу - от 3661 до 4 499. Франция на шестом месте в мире по количеству заражений и на третьем - в Европе (после Италии и Испании).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что эпицентром пандемии стала Европа.

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