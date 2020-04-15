Коронавирус в Испании: количество умерших снизилось после роста

Количество умерших от коронавируса в Испании за последние сутки по сравнению с предыдущим днем ​​несколько снизилось.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Согласно обновленным данным Минздрава Испании, за последние сутки от коронавирусной болезни умерли 523 человека. Для сравнения: во вторник сообщалось о 567 смертях, а в понедельник - об 517.

Всего в Испании жертвами коронавируса стали уже 18 579 человек.

Количество инфицированных за последние сутки увеличилось на 3%, до 177 633. Это немногим больше, чем накануне, когда рост числа новых случаев заражения вырос на 1,8%.

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С начала эпидемии в Испании от коронавируса вылечились 70 850 пациентов.

Как сообщалось, правительство Испании надеется, что после 26 апреля страна начнет возвращаться к "нормальной жизни".

В Испании с понедельника возобновили работу предприятия, не относящиеся к критической инфраструктуре, в частности в сфере промышленности и строительства.

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