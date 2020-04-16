Правительство Румынии в последний момент изменило правила для верующих и церквей на Пасху

Министр внутренних дел Румынии Марсель Вела заявил в среду вечером об изменении договоренности с Румынской православной церковью, по которой людям было разрешено забрать освященную пасху из церквей, соблюдая требования карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Вела изменил договоренность под давлением президента Йоханниса. По новым правилам освященную пасху людям будет доставлять церковный персонал и до пяти волонтеров, одетых в защитное снаряжение. То же правило будет касаться и раздачи благодатного огня.

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Люди, проживающие в многоквартирных домах, должны будут назначить одного человека, ответственного за доставку куличей и свечей жителям всего дома.

По прежним правилам людям хотели позволить принести домой благодатный огонь самостоятельно, но с соблюдением дистанции и запретом собираться группами более трех.

Президент Йоханнис заявил в среду, что причин ослаблять коронавирусные ограничения на Пасху нет. По его словам, если люди не будут соблюдать меры, после праздников будут похороны.

Напомним, ранее Йоханнис подписал указ о продлении чрезвычайного положения еще на месяц, до 15 мая.