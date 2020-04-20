В Мадриде закрывают еще один временный морг
Власти Мадрида закрывает второй из трех временных моргов, открытых в связи с эпидемией коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.
Временный морг в Ледяном дворце Мадрида планируют закрыть в среду.
Местная власть объясню, что потребность в дополнительных моргах отпадает через уменьшения смертности в связи с коронавирусом.
Из-за эпидемии коронавируса региональная власть была вынуждена организовать три временных морга - на катке в Ледовом дворце в Мадриде, на крытом катке в пригороде Мадрида городе Махадаонда и в здании, которое предназначалось для Института судебно-медицинской экспертизы в дворце юстиции. Неделю назад временный морг в Махадаонде был закрыт.
Таким образом, действующим останется только один временный морг.
Как сообщалось, в Испании коронавирусом заразились уже 200 210 человек, количество смертей и далее снижается.