Милан объявил амбициозный план создания велодорожек и пешеходных зон на фоне пандемии

В ответ на кризис с коронавирусом Милан планирует внедрить одну из самых амбициозных в Европе схем перераспределения уличного пространства в пользу велосипедистов и пешеходов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации The Guardian.

Северный итальянский город и окружающий его регион Ломбардия сейчас являются одними из наиболее загрязненных выбросами в Европе, а также особенно сильно пострадали от вспышки COVID-19.

Вследствие общенационального карантина заторы на дорогах в Милане снизились на 30-75%, а с ними - и загрязнения воздуха.

Теперь городские власти надеются предотвратить возобновление массового использования автомобилей и разгрузить общественный транспорт, чтобы снизить риск заражений.

Город объявил, что летом планирует трансформацию 35 км улиц, существенно расширив велосипедное и пешеходное пространство, чтобы защитить жителей на фоне снятия коронавирусных ограничений.

Объявленный городскими властями план включает недорогие временные велосипедные дорожки, новые и расширенные тротуары, ограничение скорости в 30 км/ч, а также улицы с приоритетом для пешеходов и велосипедистов.

Милан - относительно компактный густонаселенный город с 1,4 млн жителей. 55% из них используют общественный транспорт, чтобы добраться до работы. Средняя поездка на работу составляет менее 4 км, что делает переход с автомобиля на велосипеды и пешее передвижение потенциально возможным для многих жителей.