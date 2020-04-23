В Испании уточнили правила прогулок с детьми: по трое и в километре от дома
Правительство Испании вновь уточнило правила, согласно которым детям в возрасте до 14 лет будет разрешено покидать свои дома после шести недель карантина.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.
Правительство уточнило подробности так называемого "правила 1-1-1", которое начнет действовать с 26 апреля.
Разрешаются прогулки до трех детей с одним ответственным взрослым в течение одного часа и на расстоянии до 1 км от их дома.
Большинство испанских семей живут в квартирах, поэтому для 6,8 миллиона детей это важный момент. Им будет разрешено бегать и играть с мячом или другими игрушками с 09:00 до 21:00.
Но парки и игровые площадки останутся закрытыми и социальное дистанцирование придется соблюдать.
Решение в отношении детей меняется уже третий раз: сначала правительство заявило, что выходить из дома позволят детям до 12 лет. Затем возраст подняли до 14 лет и заявили, что дети смогут ходить в магазины только со своими родителями, но эти ограничения вызвали критику в обществе.
Напомним, парламент Испании поддержал просьбу премьер-министра Педро Санчеса о продлении чрезвычайного положения до 9 мая, чтобы остановить распространение коронавируса.