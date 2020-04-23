В Іспанії уточнили правила прогулянок з дітьми: по троє і в кілометрі від дому

Уряд Іспанії знову уточнив правила, згідно з якими дітям у віці до 14 років буде дозволено покинути свої будинки після 6 тижнів карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Уряд повідомив подробиці так званого "правила 1-1-1, яке почне діяти з 26 квітня.

Дозволятимуться прогулянки до трьох дітей з одним відповідальним дорослим протягом однієї години і на відстані до 1 км від їхнього будинку.

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Більшість іспанських сімей живуть в квартирах, тому для 6,8 мільйона дітей це важливий момент. Їм буде дозволено бігати і грати з м'ячем або іншими іграшками з 09:00 до 21:00.

Але парки та ігрові майданчики залишаться закритими і соціального дистанціювання доведеться дотримуватися.

Рішення щодо дітей змінюється вже втретє: спочатку уряд заявив, що залишати будинки дозволять дітям до 12 років. Потім вік підняли до 14 років і заявили, що діти зможуть ходити в магазини тільки зі своїми батьками, але ці обмеження викликали критику у суспільстві.

Нагадаємо, парламент Іспанії підтримав прохання прем'єр-міністра Педро Санчеса про продовження надзвичайного стану до 9 травня, щоб зупинити поширення коронавірусу.