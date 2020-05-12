Германия дальше ослабляет карантин, в разных землях - разные правила
В Германии с понедельника вступили в силу новые послабления карантина. Правила зависят от земли.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.
В западных землях Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия открылись рестораны - с мерами безопасности. Посетители обязаны находиться на дистанции не менее 1,5 метра друг от друга.
Отметим, что если Нижняя Саксония - в середине списка по количеству больных, с около 11 000 больных, то Северный Рейн-Вестфалия - на втором месте после Баварии, с более 35 тысячами случаев. За последние сутки там обнаружили более 1400 больных.
Возобновили работу музеи и художественные галереи в Гамбурге, Рейнланд-Пфальце и Нижней Саксонии.
В Северном Рейне-Вестфалии, Шлезвиг-Гольштейн и Баварии людям разрешили встречи с теми, кто не проживает с ними в одном доме. В Баварии это ослабление распространяется только на родственников, не проживающих вместе.
В Берлине и северо-восточной земли Мекленбург-Передняя Померания открылись массажные, маникюрные и тату-салоны и подобные сервисы, предусматривающие тесный контакт с клиентами - с обязательством соблюдать строгие меры безопасности. Отметим, в Берлине с начала эпидемии зарегистрировали около 6200 случаев, из которых 165 за последние сутки, а Мекленбург-Передняя Померания - на последнем месте в стране - около 720 заражений с начала эпидемии, из них 20 за вчера.
В земле Саксония-Анхальт, где с начала эпидемии зафиксировали около 1600 случаев, позволили посещать родственников, находящихся в домах престарелых - но не более, чем один посетитель в день в течение одного часа. При этом все должны быть в масках.
Напомним, федеральное правительство и земли в Германии договорились продолжить ограничения на социальные контакты до 5 июня, но смягчениями. В частности, на встрече договорились об открытии всех магазинов, отменив ограничения для магазинов с площадью более 800 квадратных метров.
В Институте Роберта Коха, который ведет статистику развития эпидемии, на днях предупредили, что коэффициент воспроизводства вируса (R-value), который обозначает, сколько в среднем человек инфицирует одна зараженный человек, впервые с середины апреля вновь превысил "1", и это тревожным сигналом в контексте ослабления ограничений.
В пятницу он еще составлял 0.83, в субботу вырос до 1,1, а в воскресенье - до 1,13, после чего в понедельник несколько снизился - до 1.07.