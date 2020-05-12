Германия дальше ослабляет карантин, в разных землях - разные правила

В Германии с понедельника вступили в силу новые послабления карантина. Правила зависят от земли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

В западных землях Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия открылись рестораны - с мерами безопасности. Посетители обязаны находиться на дистанции не менее 1,5 метра друг от друга.

Читайте также Германия потрать 750 млн евро на разработку вакцины от коронавируса

Отметим, что если Нижняя Саксония - в середине списка по количеству больных, с около 11 000 больных, то Северный Рейн-Вестфалия - на втором месте после Баварии, с более 35 тысячами случаев. За последние сутки там обнаружили более 1400 больных.

Возобновили работу музеи и художественные галереи в Гамбурге, Рейнланд-Пфальце и Нижней Саксонии.

В Северном Рейне-Вестфалии, Шлезвиг-Гольштейн и Баварии людям разрешили встречи с теми, кто не проживает с ними в одном доме. В Баварии это ослабление распространяется только на родственников, не проживающих вместе.

В Берлине и северо-восточной земли Мекленбург-Передняя Померания открылись массажные, маникюрные и тату-салоны и подобные сервисы, предусматривающие тесный контакт с клиентами - с обязательством соблюдать строгие меры безопасности. Отметим, в Берлине с начала эпидемии зарегистрировали около 6200 случаев, из которых 165 за последние сутки, а Мекленбург-Передняя Померания - на последнем месте в стране - около 720 заражений с начала эпидемии, из них 20 за вчера.

Читайте также Эпидемия в Германии: количество заражений превысило 170 тысяч

В земле Саксония-Анхальт, где с начала эпидемии зафиксировали около 1600 случаев, позволили посещать родственников, находящихся в домах престарелых - но не более, чем один посетитель в день в течение одного часа. При этом все должны быть в масках.

Напомним, федеральное правительство и земли в Германии договорились продолжить ограничения на социальные контакты до 5 июня, но смягчениями. В частности, на встрече договорились об открытии всех магазинов, отменив ограничения для магазинов с площадью более 800 квадратных метров.

В Институте Роберта Коха, который ведет статистику развития эпидемии, на днях предупредили, что коэффициент воспроизводства вируса (R-value), который обозначает, сколько в среднем человек инфицирует одна зараженный человек, впервые с середины апреля вновь превысил "1", и это тревожным сигналом в контексте ослабления ограничений.

В пятницу он еще составлял 0.83, в субботу вырос до 1,1, а в воскресенье - до 1,13, после чего в понедельник несколько снизился - до 1.07.