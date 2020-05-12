Эпидемия в Германии: количество заражений превысило 170 тысяч

По итогам последних суток, количество подтвержденных случаев коронавируса в Германии с начала эпидемии превысило 170 тысяч.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на последние данные Института Роберта Коха.

В Германии за последние 24 часа от коронавируса умерли 116 человек – существенно больше, чем 22 и 26 в предыдущие дни. Число новых случаев за сутки выросло на 933, что почти втрое больше, чем 357 новых больных накануне.

Читайте также В Германии серьезные сокращения работников из-за коронакризиса

"Прыжок" количества новых умерших и больных объясняется обычной задержкой данных за выходные, которые попадают в статистику вторника.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в стране с начала эпидемии достигло 170 508, из них умерли 7533 человек.

Выздоровели за последние сутки более 1600 больных, а с начала эпидемии – уже более 147 200.

Как сообщалось ранее, в Институте предупреждают, что коэффициент воспроизводства вируса (R-value), который обозначает, сколько человек в среднем человек инфицирует один зараженный, впервые с середины апреля вновь превысил "1", и это является тревожным сигналом в контексте ослабления ограничений.

Напомним, федеральное правительство и земли в Германии договорились продолжить ограничения на социальные контакты до 5 июня, но со смягчениями.