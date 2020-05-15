В понедельник, 18 мая, парламент Хорватии планирует объявить о самороспуске – по договоренности политических сил, входящих в правящую коалицию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на хорватское издание Vijesti.

"После заседания лидеров фракций и партий парламентского большинства я могу сообщить общественности, что все участники парламентского большинства решили предложить парламенту самораспуститься в понедельник, 18 мая", - сообщил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, лидер Хорватского демократического союза (HDZ).

"Мы хотим, как основная партия в этой коалиции, после внутрипартийных выборов и большого доверия к нашим новым лидерам, получить новое доверие хорватских избирателей. Это наша цель. Мы верим, что этот момент подходит", - отметил Пленкович, имея в виду положительную тенденцию преодоления эпидемии коронавируса.

Он убежден, что партия сможет снова получить поддержку избирателей, и добавил, что в демократиях "является нормальной практикой, когда парламентское большинство выбирает подходящий момент для объявления выборов".

Голосование, на котором объявят о самороспуске, должно состояться в понедельник.

"Оппозиция с первого дня сделала все возможное, чтобы подорвать работу этого правительства, этой коалиции ... Они просили о выборах, выражали недоверие и так далее, и теперь выглядит странно, что они не подняли руки за то, чего они хотели последние 4 года", - заявил премьер, комментируя критику оппозиции.

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После победы HDZ на выборах, Пленкович рассчитывает сформировать коалицию с нынешними партнерами. "Это было очень хорошее сотрудничество... Если наших партнеров снова выберут и они захотят с нами сформировать парламентское большинство, мы будем готовы к этому", - отметил Пленкович.

Согласно закону, президент страны Зоран Миланович сможет назначить новые парламентские выборы на 21 или 28 июня или на 5 или 12 июля: голосование должно состояться не ранее, чем через 30 дней после роспуска парламента, но не позднее 60 дней со дня прекращения его работы.

Напомним, Хорватия сейчас впервые в своей истории председательствует в Совете ЕС – вместе с Финляндией и Румынией. Их сопрезидентство началось 1 января и завершается 30 июня 2020 года.