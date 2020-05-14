Хорватия "по-тихому" открыла границы для туристов с забронированным жильем

Хорватия с 9 мая пускает иностранных туристов при наличии у них забронированного жилья несмотря на то, что официально введенный в связи с коронавирусом запрет на пересечение границы не отменяли.

Об этом сообщила хорватская газета Jutarnji list, передает "Европейская правда".

С чисто юридической точки зрения прием туристов противоречит рекомендациям органов здравоохранения Хорватии, которые позволяют иностранцам пересекать границу только в трех случаях.

В частности, если они докажут право собственности на недвижимость или судно в Хорватии или приезжают в страну на похороны. Второе исключение - это люди, приглашенные в Хорватию субъектом экономической деятельности. Третье исключение касается иностранцев, имеющих "экономический интерес" в Хорватии.

По данным газеты, туристы из-за границы попадают в категорию "экономического интереса", хотя об этом прямо нигде не сказано в официальных документах.

Также на таких туристов не распространяется требование 14-дневного карантина после прибытия.

Хотя министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович и объявил накануне, что решение об открытии границ и восстановлении туризма, на практике Хорватия начала пускать иностранцев уже с 9 мая.

Божинович, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что те, кто на границе сможет документально подтвердить проживание, смогут въехать в страну без каких-либо проблем.

"Хорваты могут, могут иностранцы, могут граждане Европейского Союза. Конечно, если у них есть бронь в отеле и они соблюдают все меры безопасности", - сказал Божинович.

"Конечно, в случае каждого туриста речь идет об экономическом интересе. Мы -туристическая страна, и совершенно ясно, как сильно ударит по нам плохой сезон. Однако, с другой стороны, мы не хотим приглашать иностранцев, учитывая ситуацию, что сложилась, но мы не откажем им, и они смогут приехать в отпуск, если они заплатили за него", - сказал собеседник издания в правительстве.

Напомним, ранее Еврокомиссия представила пакет рекомендаций по восстановлению туризма и транспортного сообщения после пандемии.