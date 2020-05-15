Греческая Aegean собирается возобновить полеты с конца мая
Греческая Aegean собирается возобновить полеты с конца мая
Авиакомпания Aegean Airlines собирается частично восстановить международные рейсы с конца мая.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Крупнейшая греческая авиакомпания Aegean Airlines собирается восстанавливать международные рейсы из Афин в европейские города в конце мая.
В частности, планируется возобновить рейсы из Афин в Мюнхен, Цюрих, Франкфурт и Женевы. Также увеличат количество рейсов в Брюссель. Это единственное направление, по которому перевозки не прекращались и во время строгого карантина.
Кроме того, компания увеличит количество рейсов в пределах страны начиная с 18 мая - между крупнейшими городами материковой части и островов.
"Aegean стремится постепенно и с чрезвычайной осторожностью восстанавливать сообщение, при этом полностью уважая огромные усилия страны по противодействию эпидемии", - отмечают в пресс-службе авиакомпании.
Для этого вводят масочный режим для пассажиров и усиленную дезинфекцию салонов самолетов.
Международные рейсы авиакомпании были приостановлены с 26 марта в связи с пандемией коронавируса.
Как сообщалось ранее, Греция планирует официально начать туристический сезон с 1 июля и подготовила детальный план осторожной перезагрузки туристического сектора на фоне пандемии.
План, составленный Министерством туризма и Национальной организацией здравоохранения, предусматривает строгие правила для ресторанов, пляжей, гостиниц и других мест размещения туристов, а также паромов и других видов транспорта.
С начала эпидемии в Греции зарегистрировали 2770 случаев коронавируса, 156 человек скончались. Последние несколько дней в стране фиксируют в пределах 20 новых случаев заражения.
12 мая в стране началось очередное ослабление карантина: открылись большинство магазинов, частично восстановили обучение в школах.
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