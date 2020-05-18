Во Франции снова закрыли ряд школ после выявления случаев коронавируса
Во Франции снова закрыли более 50 школ после обнаружения новых случаев коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.
Более 50 французских школ, возобновивших работу в прошлый понедельник, вынуждены были снова закрыться после того, как среди их учеников или персонала обнаружили новые случаи коронавируса или подозрения на коронавирус.
Например, в одной из школ Ниццы коронавирус подтвердился у 10-летнего ученика. Сейчас тесты проходят все одноклассники и учителя, которые контактировали с ним. Школа проведет усиленную дезинфекцию и останется закрытой до 28 мая.
В нескольких школах в регионе Новая Аквитания на западе страны коронавирус обнаружили в отдельных работников персонала, которые, впрочем, совсем не контактировали с учениками. Из соображений безопасности, учреждения решили снова перевести на дистанционное обучение.
Как сообщает Le Figaro, министр образования Жан-Мишель Бланке сегодня утром сообщил, что всего в 40 тысячах школ, которые возобновили работу в прошлый понедельник, обнаружили 70 случаев коронавируса. Все такие заведения снова закрыли.
В этот понедельник во Франции в рамках следующего ослабление карантина восстанавливают обучения учащиеся средней школы – около 150 тысяч детей. Это касается только школ "зеленой зоны" - регионов с лучшей эпидемиологической ситуацией. Всем им нужно будет носить маски.
Напомним, на прошлой неделе Франция начала ослабление карантина, введенного для сдерживания эпидемии коронавируса. Подробнее о том, как страна планирует возвращаться к нормальной жизни, читайте в публикации: Коронавирус, что расколол Францию: как страна выходит из режима изоляции.