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МАУ выполнит третий спецрейс с украинскими работниками во Франкфурт

Вторник, 5 мая 2020, 16:17

Во вторник, 5 апреля, МАУ выполнит третий спецрейс с украинскими работниками во Франкфурт.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Во вторник, 5 мая, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выполнит третий специальный пассажирской рейс из Киева во Франкфурт для перевозки украинцев, имеющих трудовые контракты за рубежом.

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"Продолжение программы перевозки украинских граждан за границу по трудовым контрактам стало возможным благодаря тесному сотрудничеству авиакомпании с Министерством иностранных дел и Офисом вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции", - говорится в сообщении пресс-службы МАУ.

Для путешествия необходимо иметь трудовую визу, контракт на срок от 3 месяцев и медицинскую страховку, в том числе на случай COVID-19.

"Сейчас МАУ получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу", - добавляют в сообщении.

Как сообщалось ранее, после скандала с блокировкой чартеров с работниками, авиакомпания все же смогла осуществить перевозку украинских сезонных работников в Лондон, а затем и в Хельсинки.

Вчера в пресс-службе вице-премьера сообщили, что "вместе с финскими коллегами правительство Украины поможет украинским работникам организовано добраться на сезонные работы".

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