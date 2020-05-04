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Польща відновила видачу віз для частини працівників з України 

Понеділок, 4 травня 2020, 13:11

З 4 травня консульські установи Польщі в Україні поновили видачу віз для виконання сільськогосподарських та садівничих робіт, а також міжнародних перевезень.

Про це повідомило посольство Польщі в Україні, пише "Європейська правда". 

У зв'язку з цим від 30 квітня заявники, які мають відповідні підтверджувальні документи про виконання сільськогосподарських та садівничих робіт, а також міжнародних перевезень, можуть зареєструватися для подачі документів на візу в електронній системі e-konsulat.

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Прийом заявників з іншою метою ніж отримання робочої візи з вищеперерахованих категорій навіть при умові актуальної реєстрації та наявності всіх необхідних документів не здійснюється.

З метою обмеження кількості осіб, які очікують під консульством, заявникам потрібно приходити лише у визначену годину і дотримуватись дистанції мінімум 1,5 метра від інших осіб. Вхід у консульство можливий лише у масці, яка прикриває ніс та рот, а також одноразових рукавичках. 

Нагадаємо, в уряді очікують, що найближчим часом за кордон виїдуть кілька тисяч сезонних працівників, для яких будуть організовувати чартерні рейси українськими перевізниками.

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