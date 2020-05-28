Греция отреагировала на заявления Турции о "нарушении прав беженцев"

В Греции отреагировали на заявления Стамбула о том, что Афины своей политикой нарушают права мигрантов и беженцев, пытающихся попасть на территорию страны и в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

"Те, кого международное сообщество осудило за превращение человеческих страданий в инструмент достижения своих политических целей, не имеют права поучать кого-либо о правах человека", - заявили в Министерстве иностранных дел Греции.

В заявлении добавляют, что "первые неуверенные шаги", которые только начались в диалоге между странами, "не остановили Турцию от демонстрации беспрецедентного цинизма и разжигания новой напряженности между ЕС и Турцией".

Ранее сегодня министр иностранных дел Турции Хами Аксой заявил, что Греция "согласно отчетам международных правозащитных организаций, осуществляет откровенные нарушения фундаментальных прав и свобод лиц, ищущих убежища, в частности о праве на жизнь".

"Это позорно - называть Турцию "варварской" - со стороны тех, кто демонстрирует все возможные виды жестокости по отношению к невинным людям на границе", - заявил Хами Аксой, добавляя, что власти Греции не должны подвергать искателей убежища пыткам, недостойному обращению или выталкивать их за границу.

Напомним, накануне министр гражданской защиты Греции заявил, что страна собирается расширить забор возле Эврос на границе с Турцией, чтобы предотвращать нелегальную миграцию.

Хотя министр при этом акцентировал, что визит на границу не свидетельствует об обострении ситуации, его коллега, глава МИД Греции Никос Дендиас отметил, что упоминания должностными лицами Турции о возможности новой волны миграции в Европу после ослабления карантина "вызывают обеспокоенность" в Греции.

В марте на греко-турецкой границе вспыхнули столкновения между пограничной полицией и просителями убежища, после того, как турецкое правительство заявило, что больше не будет препятствовать попыткам людей попасть в Европу.

Турция обвинила греческие силы в расстреле одного мигранта и ранении других пяти. Обвинения Греции указывают, что турецкая полиция использует слезоточивый газ, чтобы помочь мигрантам незаконно перейти на ее территорию.

В середине апреля власти Греции выражала обеспокоенность тем, что мигранты и беженцы собираются на побережье Турции с планами пересечь Эгейское море, несмотря на коронавирусные ограничения передвижения.