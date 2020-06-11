Кулеба предложил ЕС три шага для стран Восточного партнерство на фоне пандемии
Глава МИД Дмитрий Кулеба предложил ЕС сделать ряд шагов, которые бы помогли экономикам стран Восточного партнерства восстановиться после коронавирусного кризиса.
Как сообщили в пресс-службе МИД, об этом министр заявил в рамках участия в министерской видеоконференции инициативы ЕС "Восточное партнерство" в четверг.
Кулеба поблагодарил ЕС за финансовую и гуманитарную помощь, предоставленную Украине для борьбы с пандемией COVID-19 и ее социально-экономическими последствиями.
Он отдельно отметил важность поддержки малого и среднего бизнеса, а также уязвимых слоев населения в регионах, наиболее пострадавших в результате российской агрессии.
В этом контексте Кулеба предложил ЕС сделать три шага для поддержки восточных партнеров. В частности, расширить программы экономического восстановления ЕС на регион Восточного партнерства.
Кроме того, ЕС может рассмотреть возможность переноса цепочек поставки товаров ближе к границам ЕС, в частности, к Украине, а также привлечь страны Восточного партнерства, и особенно Украину с ее мощным транзитным потенциалом, к проектам в рамках Европейско-Азиатской Стратегии сообщения ЕС.
Как известно, Европейская комиссия подготовила беспрецедентный пакет помощи в размере 750 млрд евро, чтобы преодолеть глубокий экономический спад в истории ЕС.
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