Португалия приостановила ввоз иностранного мусора, чтобы справиться со своим

Португалия, которая обычно принимает огромное количество мусора из других европейских государств из-за своих низких сборов за утилизацию отходов, приостановила импорт мусора до конца 2020 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Это решение направлено на то, чтобы у нас был достаточный национальный потенциал по переработке отходов", - заявил правительство в своем заявлении.

Он отметил, что страна уже заблокировала прием 246 000 тонн мусора с начала года, и новый импорт не будет приниматься.

Португалия взимает 11 евро за переработку тонны мусора, что значительно ниже среднего европейского показателя в 80 евро.

Пандемия коронавируса привела к увеличению количества пластиковых отходов во многих странах из-за массового использования средств защиты и упаковок при покупке еды и товаров на вынос.

Этим летом правительство Португалии пересмотрит свои законы о свалках и управлении отходами, поскольку достичь целей по сокращению отходов и переработки стало труднее из-за пандемии.

В 2018 году в Португалию из других стран поступило около 330 000 тонн иностранного мусора, включая отходы, содержащие опасные вещества. 110 000 тонн оказались на 11 полигонах в стране, которым разрешено принимать мусора из-за рубежа.